箱根駅伝で3連覇を果たした青山学院大学の陸上競技部が強化合宿のため9日、大分入りしました。 【写真を見る】青学大陸上競技部が大分で合宿スタート原晋監督「強化の原点は大分にあり」 合宿のスタートにあたり、原晋監督と新キャプテンの中村海斗選手ら6人が県庁を訪問しました。箱根駅伝3連覇中の青山学院大は毎年この時期、大分市で強化合宿を行っていて、佐藤知事に新チームの抱負を伝えました。 （原