ドナルド・トランプ大統領が関わっている携帯電話事業「Trump Mobile(トランプ・モバイル)」が、展開予定の端末「T1」の設計を改めたことがわかりました。This is the Trump Phone | The Vergehttps://www.theverge.com/gadgets/875190/trump-phone-t1-first-look-design-interview-eric-thomas-don-hendricksonReport: Trump Mobile Execs Confirm T1 Phone Won't Be Made in America | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/report-t