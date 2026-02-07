フリースタイルスキー男子スロープスタイル予選ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子スロープスタイル予選が7日、行われた。競技開始で気温1度という環境だったが、タンクトップで臨んだ選手が中継に映り、ファンの間で反響が広がった。フィンランドのクーラ・コビストは両腕むき出し状態で、夢舞台に臨んだ。中継のNHK BSの解説も「そんなに暖かいんですかね、外」と思わずコメントするほど。実況は競技開始時