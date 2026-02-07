タレントのでか美ちゃん（34）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）の期日前投票に行ってきたとして「戦争反対だし差別は論外だし、社会保障は充実してほしいし、同性婚を法制化してほしいし選択的夫婦別姓も実現してほしいので期日前投票行った！」と報告した。投稿は6日。でか美ちゃんは「戦争反対だし差別は論外だし、社会保障は充実してほしいし、同性婚を法制化してほしいし選択的夫婦別姓も実現してほし