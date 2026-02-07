「仕事だけの人生で終わりたくない」そうは思いながらも、一度やめた仕事に舞い戻り、仕事一筋で生きている男性がいる。彼が抱える孤独や不安とは、そもそも何なのか… “過労シニア”の実像に迫る。【画像】「働く高齢者」の実像に迫るルポルタージュ『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）より一部抜粋、再構成してお届けする。 引き際がわからない Sさん（69）は、今日も長野県内の山道を車