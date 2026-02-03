GRヤリス＆GRカローラ「25式」試乗レポートGAZOO Racing（GR）が掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」。その思想を体現するGRヤリスとGRカローラが、さらなる進化を遂げました。【画像】超カッコイイ！ これが「最新GRモデル」です！画像で見る！（30枚以上）北海道の厳しい冬の公道、そして日本でも稀有な「糠平湖氷上タイムトライアル」のコースという極限の環境で、25式へとアップデートされた