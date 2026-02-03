2月3日、退職代行サービス「モームリ」運営会社「アルバトロス」の社長・谷本慎二容疑者（37）と、その妻で従業員の谷本志織容疑者（31）が警視庁に逮捕された。容疑は弁護士法違反。2名は報酬を得る目的で、退職交渉に関わる仕事を違法に弁護士らに紹介した疑いがもたれているという。労働環境の悪化のためか、近年、退職代行業者は隆盛を極めていた。その中でもメディアに出ずっぱりで最も知名度が高かったのが、「モームリ