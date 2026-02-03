ジャイアントキリングとなるか。衆院選（８日投開票）で宮城４区に立候補した自民党の森下千里氏（４４）が２日、取材に応じ、これまでの選挙戦と高市早苗首相との秘話を明かした。同区は中道改革連合で共同幹事長を務める安住淳氏（６４）の地盤で、１０期連続当選中。安住氏の牙城ともいえるが情勢調査では横一線の戦いを繰り広げ、森下氏の善戦ぶりに注目が集まっている。元タレントの森下氏は２０２１年の衆院選で国政に