陸上自衛官の男が中国大使館に侵入したとして逮捕された事件で、警視庁公安部は先ほど、男が所属する宮崎県の駐屯地を家宅捜索しました。警視庁公安部が先ほど、建造物侵入の疑いで家宅捜索に入ったのは、宮崎県えびの市にある陸上自衛隊えびの駐屯地です。捜査関係者によりますと、陸上自衛隊の3等陸尉、村田晃大容疑者（23）が今月24日、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いで逮捕されていて、警視庁公安部は村田容疑者の関係