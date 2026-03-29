【前編を読む→「クスリがあるからいつも調子がいい人」は要注意！あなたは「薬依存症」かもしれません】健康は、自分自身でつくるもの和田数子さん（78歳、仮名）も数年間にわたって狭心症と血栓を防ぐクスリを飲み続けた。「体調に問題はないし、心臓の検査を受けたこともなく、どうしてクスリを飲み始めたのか覚えていなかったのですが、お医者さんからもらったクスリを勝手にやめてはいけないと思っていました」和田さんに相談