歌手でタレントの和田アキ子がMCを務めるTBS系『アッコにおまかせ！』（日曜前11：45）が29日、最終回を迎えた。1985年の開始から約40年6カ月、通算1963回を数えた同番組は、この日の放送で幕を下ろすとともに、和田が持つギネス世界記録の更新という節目も刻んだ。【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子和田が保持する「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」の記録は、この日で40年174日に到達