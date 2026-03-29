元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚（28）が、その言動でまた騒ぎになっている。司会を務めるYouTube番組「REAL VALUE」で、ホリエモンこと堀江貴文氏（53）を呼び捨てにした他、「何で女だけ水着にならなきゃいけないの？」と食ってかかり、「女性自身」は《加速する“強気なキャラ変”にSNS騒然》との見出しで報じた。【写真】退社続くフジ女子アナの心理…先輩たちの活躍を見れば、長くしがみつく必要はないと考えて