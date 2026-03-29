JR東日本のロゴJR東日本の法務担当の社員らが、同社が当事者となっている民事訴訟の法廷内でのやりとりを、無断で録音していたことが29日、分かった。民事訴訟規則などは、裁判官の許可なしに録音することを禁じている。同社は関与した社員を2022年に処分したが、公表していなかった。JR東によると、21年秋ごろに内部通報があって発覚した。社内調査で17年4月から21年まで複数の法務担当社員が法廷のやりとりを録音していたこ