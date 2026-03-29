Image: Hyakuseki こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅行のパッキング、つい欲張って荷物が増えがちですよね。そんなときに便利なのが、電動ポンプを内蔵した圧縮バッグ「BJIAX」です。スイッチ1つで最大約90％までかさを減らせる便利な設計（※収納物の種類や量によって圧縮率は異なります ）。中身が見える窓があったり、ポンプが自動だったり