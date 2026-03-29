福島県いわき市の市立中学校で、3月11日の給食として出される予定だった「赤飯」について、当日になって教育委員会が「不適切」と判断し、2100食分が廃棄された。市によると、東日本大震災で家族を亡くしたとする人から中学校に「経緯を知りたい」と問い合わせがあったという。電話では廃棄まで求められていなかったものの、教育委員会の判断で赤飯は廃棄され、その後、教育長が謝罪する事態となった。今回の対応について、いわき