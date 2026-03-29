アクア改良の内容と現在の受注状況トヨタが展開するハイブリッド専用コンパクトカー「アクア」。販売店では受注停止状況となっており、次期モデルの登場を予測する声が挙がっています。アクアは2011年、東日本大震災の年に「ハイブリッドカーを身近なものにする」という使命を掲げて誕生しました。高い実用性に加え、ハイブリッド専用車として低燃費と静粛性をお求めやすい価格で実現したBセグメントのコンパクトカーです。【