犬にご飯をあげるときの『適切な時間』とは？ みなさんは愛犬のご飯を何時にあげていますか？実は犬の食事時間は「絶対にこの時間でなければならない」という決まりはありません。 犬にご飯を与えるときの適切な時間は、飼い主さんのライフスタイルによっても変わります。ほかにも犬のご飯の時間やタイミングを決めるうえで、知っておきたいポイントをお伝えします。 犬のライフステージに合わせる 愛犬のご飯は1日2回