「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。1月29日（木）の放送は、「ガチバトル 怒ったら負け！」をお届け！【動画】「芸人としては死んどる！」河本準一の口撃にオズワルド伊藤が悶絶！妹を巡る“コンプラ違反”発言にブチギレ！MCの河本準一、ゲストのくっきー！、オズワルドの伊藤俊介がトークバトルを展開！ 人間は、感情を抑制することができるのか！ルールは単純明快。トークの間、どんな理不