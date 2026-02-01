中国当局による北朝鮮産たばこの違法な流通取り締まりが、徐々に強化されている。中国遼寧省丹東周辺で、正式な輸入手続きを経ずに北朝鮮たばこを持ち込み販売していた中国人らが最近、高額の罰金に加え実刑判決を受けたという。デイリーNKの中国現地情報筋によると、丹東で１月初め、北朝鮮産たばこを違法に流通させた容疑で裁判にかけられた中国人らに対し、罰金20万元（約4100万ウォン）とともに懲役2年の実刑が言い渡された。