衝撃の数字高市早苗首相の電撃解散による衆院選が1月27日に公示され、2月8日の投開票日に向けて、全国各地で候補者が舌戦を繰り広げている。自民党は高市政権の高い支持率を追い風に議席増を狙う一方、立憲民主党と公明党は新党・中道改革連合を立ち上げることで票を結集させて対抗している。政界の構図が大きく変わる中で予断を許さない選挙戦が行われているが、その中で、衝撃の調査結果が永田町関係者の周りで出回った。自民党