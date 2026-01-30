2月8日に迫った今シーズンの特別リーグ開幕を前に大分トリニータの監督や選手らが佐藤知事を訪問し、活躍を誓いました。 【写真を見る】トリニータ四方田新監督「最後まで走り抜く」知事表敬、活躍誓う2月8日特別リーグ開幕へ 県庁を訪れたのは、今シーズンからトリニータの指揮を執る四方田修平新監督や新加入の選手ら7人です。 Jリーグは今年、2月から4か月間の特別リ