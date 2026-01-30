北秋田市・仙北市・大館市の一部地域の約400軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは北秋田市の七日市地区の約90軒、米内沢地区の約60軒です。七日市地区の一部地域では10時半ごろ、一部地域では12時半ごろに停電しています。今のところ、原因や復旧の見通しはわかっていません。一方、仙北市では午前11時50分ごろから、田沢湖梅沢地区の約10軒、田沢湖卒田地区の約10軒が停電しています。