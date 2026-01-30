長野大学（長野県上田市）は２８日、学生にアカデミック・ハラスメント（立場を利用した嫌がらせ）をしたとして、４０歳代の男性非常勤講師を停職の懲戒処分としたと発表した。処分は１６日付。処分期間は非公開としている。講師は昨年１１月２５日のオンライン授業で一部の学生が遅刻したことに腹を立て、学生に暴言を浴びせた。授業を途中で終わらせた後、約１００人いた全学生を欠席扱いとした。さらに、オンライン上にあげ