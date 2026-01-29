衆議院選挙大分2区は、前職の2人が立候補しています。産業振興による強い経済の実現や、消費税の恒久的なゼロなどを巡り、候補者は何を訴えるのか。2人が語る争点と最も訴えたい政策について聞きました。 【写真を見る】衆議院選挙大分2区前職2人が語る争点と重要政策 大分2区に立候補したのは届け出順に広瀬建さん（52）自民・前、吉川元さん（59）中道・前の2人です。 今回の選挙の争点は 広瀬建さん：「自民党の政権を日