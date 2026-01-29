1月8日、レースクイーン・モデルとして活躍する片瀬亜乃さん（@anokatase）が年齢を公表し、話題を呼んだ。実年齢40歳。公表に至った経緯を聞くなかで、これまで公開しなかった情報を初出しで明かしてくれた――。◆レースクイーンを襲う「年齢」の呪縛――これまで非公開としていたご年齢を打ち明けようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。片瀬亜乃：レースクイーン・モデルは、見た目が非常に重視されるお仕事です。多く