大規模火災に見舞われた大分市佐賀関で28日、防災セミナーが開かれ、地域住民が災害関連死の予防方法を学びました。 【写真を見る】大規模火災受け防災セミナー開催佐賀関の住民が「災害関連死」の予防方法を学ぶ大分 佐賀関市民センターで開かれた防災セミナーには、地元の自治委員や自治会長42人が参加しました。日本赤十字社県支部の看護士が講師を務め、「高齢者の避難生活と支援」をテー