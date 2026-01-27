¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!¤Ò¤í¤æ¤­¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤Þ¤¿¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ