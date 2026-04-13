「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が13日、Xを更新。米国のイラン攻撃をめぐり、トランプ大統領が、イランのホルムズ海峡の事実上の封鎖に対抗する形で、「ホルムズ海峡を米海軍が封鎖する」とSNSに投稿した報道を引用した上で「タイトル二度見した」とつづった。パキスタンの仲介でイスラマバードで行われた米国のバンス副大統領とイランのガリバフ国会議長との11日からの協議は、合意に至るこ