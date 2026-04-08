「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が8日、Xを更新。イラン攻撃を続けるトランプ米大統領の最新コメントの内容をうけ、私見をつづった。ひろゆき氏は、トランプ氏がイランに対し警告を発したSNSのメッセージを伝えた、米FOX NEWSの公式Xアカウントのポストを添付。「あと11時間の間にイランがアメリカと合意しなければ、『文明全体が滅び、二度と元には戻らない』とトランプ大統領が表現」と書き