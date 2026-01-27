札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件で、父親の控訴審の判決公判が開かれ、札幌高裁は懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。殺人ほう助などの罪に問われていたのは田村修被告（62）です。修被告は2023年、犯行に使われたのこぎりなどを購入して娘の瑠奈被告に提供したほか、男性の頭部を損壊する様子をビデオで撮影するなどした罪に問われていました。一審で札幌地裁は「被害者を殺害するとまで