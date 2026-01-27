大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送テレビ）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」の放送内容に関連して、同局に視聴者から電話やメールが殺到していることが２７日、分かった。同局広報担当者は「日々刻々と増えている状況。具体的な電話、メールの件数は３０日に行う（定例の）会見で報告する」と説明した。問題になったのは、２３日に放送された「６人兄妹の長男を代わって」という依頼。広島県に住む小学６年児童が出演し