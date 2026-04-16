タレントの滝沢カレン（33）が16日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、テレビ初出演の苦い思い出を明かした。今週のゲストの俳優・須賀健太が、初めてのテレビ出演はNHK連続テレビ小説でわずか2秒の出演だったと明かすと、滝沢は「2秒！」と驚き。そして自身の初出演について聞かれると「初めてが、証拠がないんで分からないんですけど」と前置きして「自分の頭の中の