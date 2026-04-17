[4.16 ACLE準々決勝 アルサッド3-3(PK4-5)神戸 ジッダ]最後の最後まで諦めなかった。2-3と1点差に追い上げながらも後半のアディショナルタイム(AT)を迎えたヴィッセル神戸だったが、90分+3分、右サイドからDF広瀬陸斗が上げたクロスをFW武藤嘉紀がヘディングで合わせる。ATの表示は3分で、ラストプレーと言っても過言ではなかった。「暑さもあって足がつっている状況でしたけど、何が何でもこのまま終わるわけにはいかないと思っ