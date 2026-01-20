球界のパンダになる！？ドラフト4位・早瀬朔（神村学園）は、意外なニックネームで虎党の心をわしづかみにしようとしている。23日にサンテレビ「熱血！タイガース党」の生放送に出演した際に、自身の名前「朔（さく）」にちなみ、人気のチョコ菓子の名前を挙げ「“さくさくぱんだ”と呼んでください」と笑顔でアピール。周囲の笑いを誘った。愛称の由来について「小学校の友達が初めて言ってくれた。地元では小さい頃からずっ