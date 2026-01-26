AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。DF関富貫太(桐蔭横浜大→横浜FM)は1試合の先発含む4試合に出場。左利きの左SBとして、効果的な攻撃を演出した。終盤の出場機会には恵まれなかったが、常にその出番を待ち、研鑽を続けていた。帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。─大会を優勝で締めくくった。「自分にとって