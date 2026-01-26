U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表DF関富貫太(横浜FM)の今大会振り返りと、今後の目標「プロの世界で1試合でも多く出て、結果を残せる年に」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
DF関富貫太(桐蔭横浜大→横浜FM)は1試合の先発含む4試合に出場。左利きの左SBとして、効果的な攻撃を演出した。終盤の出場機会には恵まれなかったが、常にその出番を待ち、研鑽を続けていた。帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「自分にとっては、人生で初タイトルだったので、大きな経験ができた」
─収穫と課題は。
「海外選手を相手にするなかで、普段やっているものとの差だったり、環境への適応を早くしないといけないというところは課題に感じた。収穫は、全体的にフィジカルレベルだったり、スピード、パワーの部分が日本の選手とは違ったなかで、自分はそこが持ち味でもあるので、単純な1対1は通用する部分はあった」
─どう成長につなげたいか。
「細かい部分が足りていない。プロの世界でいい習慣をつけられるように意識を変えていかないといけない」
─今年一年の目標は。
「プロの世界で1試合でも多く出て、結果を残せる年にしたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
DF関富貫太(桐蔭横浜大→横浜FM)は1試合の先発含む4試合に出場。左利きの左SBとして、効果的な攻撃を演出した。終盤の出場機会には恵まれなかったが、常にその出番を待ち、研鑽を続けていた。帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
─収穫と課題は。
「海外選手を相手にするなかで、普段やっているものとの差だったり、環境への適応を早くしないといけないというところは課題に感じた。収穫は、全体的にフィジカルレベルだったり、スピード、パワーの部分が日本の選手とは違ったなかで、自分はそこが持ち味でもあるので、単純な1対1は通用する部分はあった」
─どう成長につなげたいか。
「細かい部分が足りていない。プロの世界でいい習慣をつけられるように意識を変えていかないといけない」
─今年一年の目標は。
「プロの世界で1試合でも多く出て、結果を残せる年にしたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)