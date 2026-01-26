サイダーガールが、新曲「ごめんね」を3月25日（水）に配信リリースする。本楽曲は、1月クールより放送中のTX水ドラ25『この愛は間違いですか』（毎週水曜25:00〜）のエンディングテーマとして書き下ろされた一曲。繊細な言葉選びとエモーショナルなメロディで、ドラマの余韻を深く印象づける楽曲に仕上がっている。▲MUSIC TOUCH カセットキーホルダー（サイダーガールコラボモデル）また、今回のリリースではユニバーサル ミュー