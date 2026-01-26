サイダーガールが、新曲「ごめんね」を3月25日（水）に配信リリースする。

本楽曲は、1月クールより放送中のTX水ドラ25『この愛は間違いですか』（毎週水曜25:00〜）のエンディングテーマとして書き下ろされた一曲。繊細な言葉選びとエモーショナルなメロディで、ドラマの余韻を深く印象づける楽曲に仕上がっている。

▲MUSIC TOUCH カセットキーホルダー（サイダーガールコラボモデル）

また、今回のリリースではユニバーサル ミュージックが展開するNFCチップ内蔵キーホルダー「MUSIC TOUCH」より、初のアーティストモデルとなるサイダーガールコラボ仕様の発売も決定した。「MUSIC TOUCH カセットキーホルダー（サイダーガールコラボモデル）」は、カセットテープをモチーフにしたレトロなデザインに、マスコットキャラクター“サイダガちゃん”をあしらった特別仕様となっている。

「MUSIC TOUCH カセットキーホルダー（サイダーガールコラボモデル）」には、サイダーガール自主企画「CIDER LABO」チケット先行＆オンラインくじの購入特典付き。本日26日より、UNIVERSAL MUSIC STOREにて対象商品を予約購入した方を対象に、サイダーガール自主企画イベント「CIDER LABO Vol.10 -朱ノ研究-」（東京）／「CIDER LABO Vol.11 -碧ノ実験-」（大阪）のチケット先行（抽選）申込が可能となる。

さらに本カードではオリジナルグッズなどが当たるオンラインくじ参加用2次元コード付きスペシャルカードを同封する。デジタルシングル「ごめんね」を“いつでも・どこでも”呼び出して聴くことができるスペシャル仕様をこの機会に楽しんでほしい。

「MUSIC TOUCH」は2025年3月より発売され、現在は全32種を展開中。全国の蔦屋家電・蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTOREおよび、ユニバーサル ミュージック公式通販サイト「UNIVERSAL MUSIC STORE」にて販売されている。 サイダーガールコラボモデルも店頭販売も実施予定だ。

■MUSIC TOUCHとは？

「MUSIC TOUCH」は、スマートフォンをかざすだけで登録したURLにアクセスできる音楽ガジェット。QRコードを読み込む必要はなく、ワンタッチでスムーズに接続できるのが特徴です。

内蔵されたNFCチップは何度でも書き換えが可能で、音楽配信サイトや動画サイトなど、好みのURLを自由に登録することで、自分だけのオリジナルキーホルダーとして楽しむことができます。

■デジタルシングル「ごめんね」

2026年3月25日（水）配信スタート

・TX水ドラ25『この愛は間違いですか』エンディングテーマ ■MUSIC TOUCH カセットキーホルダー

（サイダーガールコラボモデル／オンラインくじカード封入） ・価格：2,750円（税込）

・発売日：2026年3月25日（水）

・商品番号：UMZZ-80076 詳細・購入：UNIVERSAL MUSIC STORE

https://store.universal-music.co.jp/products/dsku15458

■サイダーガール自主企画＜CIDER LABO＞ ＜東京＞

CIDER LABO Vol.10 -朱ノ研究-

・公演日：2026年5月8日（金）

・会場：渋谷WWW X

・開場／開演：18:00／19:00 ＜大阪＞

CIDER LABO Vol.11 -碧ノ実験-

・公演日：2026年5月15日（金）

・会場：梅田BananaHall

・開場／開演：18:15／19:00 チケット：各5,500円（税込／D代別）

※未就学児童入場不可 詳細はこちら https://cidergirl.jp/contents/1035059