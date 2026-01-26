豆腐＆電子レンジで作るヘルシースイーツ5選 お正月の食べ過ぎでダイエットを意識する方も多い時期ですね。口寂しいと食べたくなるのが甘いもの。とはいえ、高カロリーなスイーツは避けたい！そこで今回はダイエット中でも安心して食べられるヘルシー食材「豆腐」で作るスイーツをご紹介します。 チーズじゃなく豆腐で作れば低脂肪な「チーズケーキ」豆腐＆牛乳のやさしい味わいの「ミルクもち」チョコを使わなくても食べごたえ