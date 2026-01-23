農林水産省はメールの誤送信によって職員やその家族の個人情報およそ4500件が漏洩したと発表しました。農林水産省 須田亙 大臣官房参事官「国の行政機関としての情報管理について国民の皆様にご心配をおかけすることを深くお詫び申し上げます」農水省によりますと、漏洩したのは職員やその家族4571人分の個人情報です。税務関連の作業のため個人情報を省内で取りまとめた際、情報の提出先のメールアドレスに誤りがあり、