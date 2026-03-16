野菜売り場のブロッコリー＝2024年10月、東京都練馬区のスーパー「アキダイ」関町本店農林水産省は2026年4月からブロッコリーを国民の食生活に欠かせない「指定野菜」に登録する。追加は1974年のジャガイモ以来52年ぶりで、消費量の増加を踏まえて登録が決まった。安定供給が図られるほか、価格が著しく下落した場合には農家が補償を受けられるようになる。異常気象で変動しがちな店頭価格の平準化につながるとの期待がある。