中田 蒼記者「様々な料理で使う卵や鶏肉。その価格が高どまりの状況が続いています」 南区のスーパーたかもりでは卵１０個が２８０円、国産若鶏のもも肉は１００ｇあたり１３８円。買い物客は・・・ 「鶏肉は（値段が）上がってきてるなっていうのは思います。（月の食費が）何年か前よりはもう倍近く上がってる気がします」「卵はね、安くて良かったんだけど、今頃よく上がって大変ですよね」「卵は手軽に栄養が取