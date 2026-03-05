キャベツ Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマはキャベツです。農林水産省によると、実は香川県はキャベツの生産量が全国で3位なんです。香川県のキャベツ農家に聞いてきました。 今回、伺ったのは、丸亀市でキャベツを栽培している竹内農場です。この日は朝から出荷に向けた作業をしていて、その様子を見せてもらいました。 （竹内農場／竹内一之 社長）「1つの