2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç»þÂ®194¥­¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¡ÊÅö»þ19¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¡£Ê¡²¬¹âºÛ¤¬22Æü¡¢°ì¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊ¤¤¹È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°äÂ²¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖºÇ°­¤ÊÈ½·è¡×»þÂ®194¥­¥í»àË´»ö¸Î¡¢Æó¿³¤Ï¡È²á¼º¡É°äÂ²¤¬Ê°¤ê¤ÎÀ¼ °ì¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇË´þ¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×Ç§¤á¤º »ö¸Î¤ÇÄï¤Î¾®Ìø·û¤µ¤ó¡ÊÅö»þ50¡Ë¤òË´¤¯