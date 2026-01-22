¡ÖºÇ°¤ÊÈ½·è¡×»þÂ®194¥¥í»àË´»ö¸Î¡¢Æó¿³¤Ï¡È²á¼º¡É¡¡°äÂ²¤¬Ê°¤ê¤ÎÀ¼
2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç»þÂ®194¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¡ÊÅö»þ19¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¡£Ê¡²¬¹âºÛ¤¬22Æü¡¢°ì¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊ¤¤¹È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°äÂ²¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖºÇ°¤ÊÈ½·è¡×»þÂ®194¥¥í»àË´»ö¸Î¡¢Æó¿³¤Ï¡È²á¼º¡É¡¡°äÂ²¤¬Ê°¤ê¤ÎÀ¼
°ì¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇË´þ¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×Ç§¤á¤º
»ö¸Î¤ÇÄï¤Î¾®Ìø·û¤µ¤ó¡ÊÅö»þ50¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿»Ð¤ÎÄ¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢È½·è¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¥á¥â¤Ë¤Ï¡Ø4Ç¯È¾¡Ù¤È¤·¤«½ñ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÖºÇ°¤ÊÈ½·è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
22Æü¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤ÎÊ¿ÄÍ¹À»ÊºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬¼ÖÀþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÄ¾¿Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¡¢Ë¡Î§¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù»ý¡£¤µ¤é¤Ë¸¡»¡Â¦¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄÌ¹ÔË¸³²¤ÎÌÜÅª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Î©¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿³¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÇÂçÊ¬ÃÏºÛ¤¬Ç§¤á¤¿¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤ÎÀ®Î©¤òÇ§¤á¤º¡¢È½·è¤òÇË´þ¡£¤è¤êË¡Äê·º¤Î·Ú¤¤¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÌ±´¶³Ð¤È»ÊË¡¤¬¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ÎÆ»Ï©¤òÉõº¿¤·¤Æ¡¢Æ±·¿¤Î¼Ö¤ÇÎ©¾Ú¼Â¸³¤¬²ÄÇ½¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤ËÅù¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î©¾Ú¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´í¸±¤Ê°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
°ì¿³¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¡£Ä¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÔÌ±´¶³Ð¤òÈ¿±Ç¤·¤¿°ì¿³¤ÎÈ½·è¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¡§
¡Ö°ì¿³¤¬ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡¢°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿È½·è¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±´¶³Ð¤È»ÊË¡¤¬¤³¤ì¤À¤±¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëÈ½·è¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×
ºÛÈ½¤Î¤¢¤È¡¢°äÂ²¤Ï¾å¹ð¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤ÇÁè¤¦°Õ»×¤òÊ¡²¬¹â¸¡¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»ä¤¬°ú¤²¼¤¬¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢º£¸å¤ÎÂ¾¤Î»ö°Æ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
Ê¡²¬¹â¸¡¤ÎÂ¼Ãæ¹§°ì¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÀººº¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤Ï2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÂçºß¤Î¸©Æ»¤Ç»þÂ®194¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞÃæ¤À¤Ã¤¿ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ìø·û¤µ¤ó¡ÊÅö»þ50¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì¿³¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¡ÖÆ»Ï©¾å¤Ç¼Ö¤¬¤Û¤«¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¤È¥Þ¥Õ¥éー¤È¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¤¤³¤¨¤Æ¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î28Æü¡¢ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤ÏÆ±ºá¤Î¹½À®Í×·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§Äê¤·¡¢Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£