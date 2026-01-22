ブルボンは、2026年1月27日(火)より、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した“抹茶フェア”商品5品を期間限定で発売します。ブルボンが、香り高い京都府産焙煎宇治抹茶を使用した5つの商品を一斉に展開。抹茶の心地よい苦味に加え、軽く火入れをすることで引き出された香ばしく奥深い風味が楽しめる、この時期だけのラインナップが登場します。 ブルボン「抹茶フェア」  発売日：2026年1月27日(火)価格：オープンプライス