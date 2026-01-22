香り高い京都府産焙煎宇治抹茶！ブルボン「抹茶フェア」
ブルボンは、2026年1月27日(火)より、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した“抹茶フェア”商品5品を期間限定で発売します。
ブルボンが、香り高い京都府産焙煎宇治抹茶を使用した5つの商品を一斉に展開。
抹茶の心地よい苦味に加え、軽く火入れをすることで引き出された香ばしく奥深い風味が楽しめる、この時期だけのラインナップが登場します。
ブルボン「抹茶フェア」
発売日：2026年1月27日(火)
価格：オープンプライス
販売場所：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
京都府産の宇治抹茶を焙煎し、香り高く仕上げたクリームやチョコレートを使用した商品が揃います。
サクサクの食感やケーキのふんわり感とともに、抹茶特有の深い味わいと香ばしさを堪能できるシリーズとなっています。
ミニバームロール宇治抹茶
くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、香り高い京都府産焙煎宇治抹茶クリームで包み込んだ一品。
抹茶クリームの深い味わいとほのかな苦みが、ケーキ生地の甘い香りと絶妙にマッチします。
内容量：112g(個装紙込み)
賞味期限：6カ月
ブランチュール宇治抹茶
さっくりとしたラングドシャクッキーで、深みのある味わいの抹茶チョコレートをサンドしています。
焙煎した京都府産の宇治抹茶を加えることで、香り高い味わいに仕上げられたブランチュールです。
内容量：16個
賞味期限：12カ月
※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります
ミニルマンド宇治抹茶
幾重にも重ねたサクサクと香ばしいクレープクッキーを、京都府産焙煎宇治抹茶クリームでコーティング。
ルマンドならではの軽やかな歯ざわりとともに、焙煎宇治抹茶の上品な香りが口いっぱいに広がります。
内容量：121g(個装紙込み)
賞味期限：8カ月
※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります
エリーゼ宇治抹茶
サクッと軽い食感のウエハースの中に、京都府産焙煎宇治抹茶クリームを閉じ込めています。
ウエハースの香ばしさと、抹茶の上品な味わいが調和したおいしさを楽しめます。
内容量：32本(2本×16袋)
賞味期限：12カ月
ロアンヌ宇治抹茶
サクッとやさしい食感と香ばしさが特徴のゴーフレットで、特製クリームをサンド。
クリームには焙煎した宇治抹茶を使用しており、風味豊かな味わいに仕上げられています。
内容量：16枚(2枚×8袋)
賞味期限：12カ月
人気のお菓子が香り高い宇治抹茶の風味をまとって登場。
ブルボン「抹茶フェア」商品の紹介でした。
