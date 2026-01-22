タイヤチェックの様子（画像：NEXCO西日本） くるまのニュース

「乗らせません！」NEXCOが異例の措置 ノーマルタイヤ車3000台の通行拒否

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • NEXCO西日本が14日、冬用タイヤ規制における異例の措置を発表した
  • 11日から12日にかけ、ノーマルタイヤ車約3000台の通行を拒否したという
  • ノーマルタイヤ車はその場でUターンさせることで立ち往生を防ぐ狙いがある
