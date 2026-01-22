ソニーがテレビ事業を分離TCLと合弁会社設立の成算とは1月20日ソニーグループのエンタテインメント・テクノロジー＆サービスを担うソニーは、中国テレビ大手のTCLと合弁会社を設立し、ソニーのテレビやホームオーディオの事業を新会社に移行することを発表した。TCLは1981年に設立され、2000年代にフランスの家電メーカーであるトムソンと合弁企業を設立した。トムソンはアメリカの伝統的家電ブランドRCAを有していたが、TCLと