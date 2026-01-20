友人が飲酒後に車を運転する恐れがあるのにも関わらず自宅で酒類を提供したとして、71歳の無職の男が逮捕されました。 道路交通法違反（酒類提供）の疑いで逮捕されたのは、静岡県富士宮市若の宮町に住む無職の男（71）です。 警察によりますと男は1月10日、富士宮市内の自宅で自称会社員の男（54）に対し、男がその後に飲酒運転をする恐れがあるのにも関わらず酒類を提供した疑いが持たれています。 酒類の提供を受けたとされ